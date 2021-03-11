Левый берег Воронежа встал в пробке из-за столкновения бензовоза, маршрутного такси и иномарки

Авария произошла около 16 часов Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже авария на Северном мосту в направлении правого берега вызвала огромную пробку, растянувшуюся от середины моста через Остужевское кольцо до магазина «Метро». Парализовало автомобильное движение и на Ленинском проспекте в обе стороны от кольца.

Как рассказали «Комсомолке» в городской Госавтоинспекции, в 16.00 11 марта на переправе столкнулись бензовоз «МАЗ», маршрутный микроавтобус «Газ» и «Митсубиси». Фото с места аварии очевидцы опубликовали в группе «Аварии/ДТП/Воронежа» в соцсети «Вконтакте».

По информации ГИБДД в столкновении нет пострадавших. Если не считать воронежцев, наглухо застрявших в пробке из-за ДТП, перекрывшего две полосы движения из трех.