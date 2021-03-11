В Воронежской области 30-летие заповедников Костенки и Дивногорье планируют отметить фестивалями

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур намекнула о мероприятиях, запланированных на 2021-й год. Намекнула, потому что гарантий, что они пройдут во времена коронавируса, пока никто дать не может.

- Мы осторожно подходим к планам. Все согласовываем с Роспотребнадзором. Готовимся к Платоновскому фестивалю, фактически его разделили на три части: июнь - отечественная программа, осенью - иностранная, в апреле - спецпроект с гастролями Большого театра, - отметила глава культурного ведомства. - Летом - юбилеи заповедников Костенки и Дивногорье, им 30 лет. Фестиваль «Летний день в Костенках» включит в себя открытие новых объектов, строительство крепости, научную конференцию, большой праздничный концерт. В Дивногорье запланированы два крупных фестиваля. В Рамони – «Раменье-опера» в новом формате. Еще будет фестиваль «Русское лето». Культурный форум планируем в конце октября - ноябре. Думаем и о фестивале кукольных спектаклей «Формат Вольховского». Если раньше мы боялись, чтобы летом на фестивали не попал дождь, сейчас уже ничего не боимся: ни дождь, ни ветер нам не помешает. Главное, чтобы разрешили провести!

Кстати, проведение фестиваля «Маршак» снова передали дирекции Платоновфеста. Напомним, команда Платоновского начинала делать детский форум, потом его передали в ведение Воронежского ТЮЗа. А сейчас вернули назад.

- Это сделано для повышения уровня организации форума и поднятия статуса «Маршака». В период пандемии его хорошо провели онлайн, но все-таки ТЮЗ - репертуарный коллектив, им нужно заниматься и подготовкой собственных премьер.