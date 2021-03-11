В Воронеже морозная ночь 11 марта побила рекорд 34-летней давности

Морозу уже недолго осталось рисовать свои узоры. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские синоптики в ночь на четверг, 11 марта, зафиксировали температурный рекорд - -18 градусов. В эту дату за всю историю наблюдений не было так холодно. Ранее самой морозной считалась ночь 11 марта 1987 года. Тогда столбики термометра опустились до -17,7 градусов.

До абсолютного рекорда марта, впрочем, было достаточно далеко – в ночь на 2 марта 1985 года синоптики регистрировали -25,4 градуса.

Что касается марта нынешнего, то метеорологи давали прогноз, что он будет несколько теплее, чем обычно. Но совсем чуть-чуть – в среднем на 0,3 градуса. А осадков выпадет на 10 процентов больше нормы.