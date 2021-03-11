Глава воронежской культуры: в пандемийный год театры и музеи научились работать онлайн

Мария Мазур Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 марта руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур в прямом эфире в соцсетях рассказала, как профильные учреждения прожили пандемийный год, и поделилась планами на 2021-й.

Главным достижением «коронависрусного» 2020-го глава воронежской культуры назвала выход профильных учреждений в онлайн.

- Когда 28-29 марта все учреждения закрылись, это была трагедия, шок, стопор! – призналась Мария Александровна. - Но уже через полторы недели все перестроились – начали вести эфиры в соцсетях, на сайтах. Музеи и театры открыли для себя новые возможности. Начали показывать свою жизнь изнутри - репетиции, как работают цеха, экскурсоводы начали вести экскурсии онлайн. В районах все узнали, сколько интересного в Домах культуры! Когда мы провели фестиваль «Маршак» онлайн, нас ругали, мол, это не то. Но на минуточку: спектакль «Золушка» на открытии «Маршака» посмотрели 32 тыс человек! Словом, в тот ужасный год мы не упустили шанс, рассказали о себе с новой стороны. И как результат: когда открыли театры - оказались проданы все билеты. За исключением одного театра, куда пришло семь зрителей. У артистов был шок! Но и тут вынесли из этого факта определенный опыт - чтобы никогда этого не было.

Самой большой проблемой, с которой столкнулись учреждения культуры, стало отсутствие доходов. Но коллективы работали, репетиции проводились, и благодаря госфинансированию удалось для работников всех областных учреждений удержать средний уровень зарплаты (30,6 тыс руб), ни один сотрудник не пострадал, отметила Мазур.