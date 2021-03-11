Воронежские предприниматели могут оформить паспорт торгового объекта через интернет

В мэрии Воронежа рассказали, что в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, предприниматели и юридические лица могут получить паспорт объекта мелкорозничной торговли при проведении массовых мероприятий, имеющих временный характер. Паспорт выдается в течение пяти календарных дней при обращении через портал Воронежской области в интернете.

Для получения паспорта объекта мелкорозничной торговли потребуются заявление, эскиз (графический дизайн, габаритные размеры) либо цветная или черно-белая фотография (формат: 10 x 15 см, или 15 х 20 см, или 20 х 30 см) внешнего вида объекта мелкорозничной торговли (торговой палатки, торговой стойки, торгового стола, морозильного ларя и др.). Заявление подается на каждый адрес отдельно с прилагаемым пакетом документов.

С дислокацией размещения объектов мелкорозничной торговли в период проведения праздника «Русская Масленица» 13 и 14 марта 2021 года можно ознакомиться в подразделе «Предпринимательство» раздела «Экономика» официального сайта администрации городского округа город Воронеж.

Услуга доступна только зарегистрированным пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись на Портале госуслуг, напомнили в мэрии.

Как получить паспорт:

1. Зайти на Портал Воронежской области, используя логин и пароль, полученные при регистрации на Портале госуслуг.

2. Указать местоположение г. Воронеж.

3. Выбрать из представленного на региональном портале каталога интересующую услугу.

4. Заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.