В Воронеже хирурги спасли женщину с разрывом аневризмы грудного отдела аорты

Впервые специалисты облбольницы выполнили эндопротезирование аорты на фоне разрыва аневризмы Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

В феврале 2020 года бригада скорой помощи привезла в приемное отделение Воронежской областной больницы №1 женщину с сильной болью в левой половине грудной клетки и спине. В анамнезе 44-летней местной жительницы уже была аневризма грудного отдела аорты.

-Женщину экстренно госпитализировали в отделение сосудистой хирургии. Несмотря на проводимое лечение, ее состояние резко ухудшилось - появились признаки начинающегося разрыва аневризмы, 0 отмечает Андрей Иванов, заведующий отделением сосудистой хирургии ВОКБ №1. - В большинстве случаев подобные состояния приводят к смерти. В зависимости от локализации и размера дефекта время до летального исхода варьируется от «мгновенно» до нескольких часов.

Тогда впервые специалисты облбольницы выполнили эндопротезирование аорты на фоне разрыва аневризмы. Говоря проще, хирургам удалось изолировать аневризму, установив в ее просвет специальную конструкцию - эндографт. В операции участвовали сотрудники отделения сосудистой хирургии и отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

После операции пациентке провели еще одну операцию по устранению образовавшегося тромба в правой подвздошной артерии с восстановлением кровотока в нижней конечности. Следующим этапом - удалили свернувшийся гемоторакс (скопление крови, возникшее в результате разрыва аневризмы) из левой плевральной полости и выполнили декортикацию легкого.

Вскоре женщина пошла на поправку. На 16-й день после разрыва аневризмы и операции пациентку выписали домой.

Однако спустя полгода женщина вновь обратилась в ВОКБ №1 для контрольного осмотра. Компьютерная томография дисфункций эндопротеза аорты не выявила. Женщина здорова, ведет активный образ жизни.