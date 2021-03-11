С болельщиками на этот раз встретятся только генеральный директор и главный тренер воронежского «Факела»

Из-за пандемии "Факел" на встрече с болельщиками будут представлять только руководители клуба и команды. Фото: с сайта ФК "Факел"

12 марта пройдет традиционная встреча «Факела» с болельщиками. На этот раз команду будут представлять только генеральный директор клуба Роман Асхабадзе и главный тренер команды Олег Василенко.

Встреча пройдет в конференц-зале стадиона «Чайка». Болельщиков туда можно будет пригласить только 50 – половину от максимальной вместимости помещения. Таковы требования Роспотребнадзора. Участников встречи определят в фан-клубе «Факела».

Начнется встреча в 19.00. Для тех, кто не сможет на нее попасть из-за ограничений, организуют онлайн-трансляцию. Болельщиков также призывают присылать вопросы в сообщения в группе «Факела» ВКонтакте. Их обещают озвучить в ходе встречи.

С начала сезона, кстати, «Факел» своих поклонников радует - три гостевые победы, две из них над лидерами. Наша команда уже 14-я, хотя до рестарта сезона была в зоне вылета. А теперь от нее ее отделяет уже семь очков.