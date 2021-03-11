Из Воронежа самолеты в Крым будут летать четыре раза в неделю

В Крым можно будет улететь и по пятницам. Фото: Константин ИВШИН

О возобновлении рейсов в столицу Крыма авиакомпании «ИрАэро» сообщили в Воронежском аэропорту. С 28 мая самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел будут летать из Симферополя в столицу Черноземья по пятницам.

Из главного города Крыма лайнеры будут отправляться в путь в 14.50 и приземляться в Воронеже в 17.00. А в обратный путь в Симферополь они будут улетать в 18.00, полет до Крыма займет два часа. Продажа билетов на летний сезон уже открыта. Самый дешевый стоит 5 750 рублей.

Напомним, рейсы авиакомпании Nordwind Airlines из Воронежа в Симферополь и обратно стартуют с 24 апреля и продлятся до конца октября. Летать в Крым и обратно будут самолеты Boeing 737-800. Их вместимость - 189 пассажирских кресел. В апреле и мае полеты запланированы два раза в неделю – по вторникам и субботам. А с июля добавится третий рейс - в четверг.

Тем же, кто предпочитает добираться до Крыма не по воздуху, напоминаем, что с 30 апреля поедет новый поезд Москва – Феодосия с остановкой в Воронеже. Он будет ездить раз в три дня с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября. Время отправления с Придачи - 23.03, прибытия в Феодосию - в 18.55. Также можно будет уехать в Крым на уже привычных поездах «Санкт-Петербург – Севастополь», «Москва – Симферополь» и «Москва – Евпатория».