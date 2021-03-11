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Общество11 марта 2021 16:02

У воронежского водителя в дороге закончился бензин

Сотрудники ГИБДД помогли ему добраться до АЗС
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

На одной из улиц Нововоронежа заглохла «Нива Шевороле». 63-летний водитель не заправил вовремя автомобиль и в бензобаке закончился бензин.

Машину с включенными аварийными сигналами заметили проезжавшие мимо сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские поинтересовались причиной остановки.

Водитель рассказал о своей беде и о том, как длительное время пытался остановить попутные автомобили, однако на его просьбы никто не откликнулся. Госавтоинспекторы предложили автомобилисту отбуксировать машину до ближайшей автозаправочной станции.