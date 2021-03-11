В воронежский Центр охраны животных принесли раненого филина

Фото из группы "Птицы/Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В Верхнемамонском районе местные жители подобрали раненого филина и привезли его в воронежский Центр охраны животных «Наша природа». При осмотре выяснилось, что у птицы сломано левое крыло. Ей требуется длительное лечение, а затем – восстановление.

Как рассказали сотрудники Центра, филин – самый крупный представитель совообразных, принадлежит к исчезающим видам и нуждается в защите человека. Иногда гнездится в брошенных деревенских домах и сараях. Пара живёт на привычном участке много лет, некоторые перемещаются в поисках пищи или более тихого места. - Филин занесён в Красную книгу не только на региональном уровне, но и на всероссийском. Причины сокращения численности – браконьерство для изготовления чучел, сведение высокоствольных лесов. Также птица чувствительна к беспокойству во время размножения, - рассказали зоологи. - Если вы встретили филина или наткнулись на его гнездо – не беспокойте птицу: помогите этому виду выжить .