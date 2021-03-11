Четыре часа потребовалось мошеннице, чтобы воронежец оформил на себя кредит и отдал все деньги

10 марта с 14:00 до 17:30 на сотовый телефон 35-летего воронежца с пятнадцати разных мобильных номеров московского региона звонила незнакомка. «Спецоперацию» по отъему денег женщина проводила под видом сотрудницы банка.

Она сообщила мужчине, что мошенники оформили кредит на его банковский счет. Чтобы его закрыть, воронежец должен был оформить займ на себя, затем обналичить его и перевести средства через банкомат на мобильные номера. Их указала «сотрудница банка». Удивительно, что в этой сомнительной схеме воронежец не заподозрил обмана. Он мог бы хотя бы попытаться позвонить в службу поддержки своего банка, но нет...

В течение четырех часов мужчина переводил деньги на указанные номера. Только после завершения разговоров, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативникам предстоит найти эту «незнакомку». Но как скоро это удастся?