Экс-директора воронежского "Облкоммунсервиса" будут судить за взятку в 240 тысяч

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего экс-директора ГУП ВО «Облкоммунсервис», которого обвиняют в получении взятки в крупном размере. Речь идет о 240 тысячах, которые, по версии следствия, руководитель получил в сентябре 2018 года за подписание документов о приемке выполненных в рамках муниципального контракта работ по реконструкции водозаборных сооружений в с. Коротояк и с. Покровка Острогожского района.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

С деятельностью "Облкоммунсервиса" связано и другое уголовное дело - в отношении экс-заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева. Чиновника, который раньше занимал должность руководителя унитарного предприятия, подозревают в растрате более 1,5 млн рублей.