В Ленинском районе Воронежа на водителей наложили 430 штрафов за неоплату парковки

Административная комиссия, которая прошла на днях при управе Ленинского района, вынесла 430 постановлений о назначении штрафов за неоплату парковки. Всего же с начала этого года к административной ответственности привлекли около 1,5 тысяч нерадивых водителей.

Другими нарушениями, которые рассмотрела административная комиссия, стали нарушение правил благоустройства – по ним завели 12 административных дел. По одному штрафу наложили на виновных за нарушение правил размещения временных объектов и за организацию незаконных снежных свалок.

Общая сумма наложенных комиссией штрафов составила 721 тысячу рублей.