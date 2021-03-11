В Воронеже пройдет "Горячая линия" Росреестра по геодезии

В пятницу, 12 марта, в Управлении Росреестра по Воронежской области пройдет «горячая линия» ко Дню работников геодезии и картографии.

На связи с воронежцами будут заместитель руководителя Управления Роман Иволгин; начальник отдела геодезии и картографии Наталья Журавлева и начальник отдела учета земельных участков региональной Кадастровой палаты Наталья Гришнова. Специалисты ответят на вопросы о лицензировании геодезической деятельности, ограничениях в пределах границ охранных зон пунктов, а также о нарушениях, связанных с непредставлением информации о повреждении (уничтожении) пунктов ГГС. Звоните с 11:00 до 12:00 по номерам: - 8 (473) 210-76-25; - 8 (473) 210-76-26.