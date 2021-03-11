Под Воронежем следователи выясняют, почему многодетной семье угрожают отключить газ и свет и отобрать детей

Родителям, еле сводящим концы с концами, по предварительным данным, угрожают отобрать детей. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию об атаке коммунальщиков на многодетную семью. По предварительным данным, родителям шестерых детей, четверо из которых младше 18 лет, угрожают отключить газ и свет. Сделать это собираются из-за долгов за услуги ЖКХ. Мало того – матери и отцу сообщили, что будут убеждать органы опеки отобрать у них детей. Хотя семья порядочная, ведет нормальный образ жизни.

- Организована доследственная проверка. В ее рамках будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены заявители, представители местных коммунальных и социальных служб, органов системы профилактики. Также изучат документы, относящиеся к делу. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о дальнейших действиях, - сообщили в региональном СУ СК.