На трассе в Воронежской области перевернулся кроссовер BMW X5

Место ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

10 марта примерно в 12:50 в Россошанском районе перевернулся автомобиль BMW X5. За рулем кроссовера был 63-летний мужчина. Вероятно, он не справился с управлением. Дорогой немецкий автомобиль улетел в кювет на 264 км автодороги «Белгород-Павловск».

- В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.