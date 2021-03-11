В Воронежской области к 11 марта выявили 247 новых случаев заражения коронавирусом

Показатели по России

За последние сутки в Воронежской области выявили 247 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 11 марта сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Таким образом общее количестве жителей региона , столкнувшихся с новым вирусом, достигло 70 872.

Сообщается также о 277 новых случаев выздоровления. То есть всего коронавирус в Воронежской области победили уже 65 104 человека.

Отметим, что после тяжелого «коронавирусного» года резко упал «уровень счастья» воронежцев. Он дошел до отметки 5,8 баллов.