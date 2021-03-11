Появилось видео чудо-гола, принесшего воронежскому «Факелу» победу над «Нижним Новгородом»

Мяч перелетает через вратаря Артура Анисимова и плавно опускается в ворота. Фото: кадр с видео

На сайте «Факела» выложили нарезку лучших моментов выездного матча с «Нижним Новгородом». Самым эффектным в ней был гол Романа Акбашева. Давно такого не было, чтобы на матче с лидером игрок «Факела» имел наглость так издевательски отправить над вратарем «парашютик». У Романа Акбашева и нервы оказались крепкими, и мастерство на уровне. Гол оказался еще и победным. Если б не он, то эффектный удар Султонова принес бы «Нижнему Новгороду» ничью. А так «Факел» поднялся уже на 14 место. А ведь недавно был в зоне вылета.

Напомним, наша команда победила одного из лидеров ФНЛ 2:1, выиграв в гостях в третий раз подряд! Последний раз такой результат был достигнут в сезоне 2015-2016 годов. Но тогда соперники были явно полегче – столичный «Спартак-2», армавирское «Торпедо» (где там эта команда сейчас?) и питерский «Зенит-2». А теперь «список скальпов» – «Оренбург», красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород». Все как на подбор – клубы из первой десятки ФНЛ, два из которых реально претендуют на выход в Премьер-лигу.

Болельщики ждут продолжения банкета в домашнем матче с «Чертаново», занимающим 19 место. Главное для футболистов «Факела» сейчас не расслабляться, а показать ту же игру, что и против лидеров. Тогда игроки подмосковной команды вряд ли устоят против их натиска. Напомним, матч пройдет 14 марта, начнется в 15.00.