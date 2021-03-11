В Воронеже за год закрыли две финансовые пирамиды

В 2020 году в Воронежской области закрыли две финансовые пирамиды. В качестве «приманки» мошенники все чаще используют вложения в криптовалюту и участие в неких инновационных инвестиционных проектах. Связь с «клиентом» мошенники поддерживают через переписку в онлайн-чате.

Переход мошенников в онлайн - главная тенденция нелегального финансового рынка в прошлом году. По сравнению с 2019 годом количество выявленных финансовых пирамид в России, которые маскировались под интернет-проекты, выросло почти в два раза и составляет 45,5% от всего объема.

Однако сохранились и традиционные формы нелегального привлечения средств, действуя под прикрытием вывесок обществ с ограниченной ответственностью и потребительских кооперативов.

Специалисты воронежского отделения Банка России рекомендуют проверять наличие у финансовой компании лицензии Банка России в государственных реестрах регулятора. Это можно сделать на сайте cbr.ru или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Если вы не нашли информацию о фирме, то вкладывать деньги в такую компанию крайне рискованно. Если вы встретили в реестрах Банка России наименование компании, внимательно посмотрите, какое название и какие реквизиты указаны в предлагаемом вам договоре. Малейшее расхождение должно вас разубедить вкладывать деньги.

Проверьте фирму и в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Если фирма зарегистрирована буквально на днях, перед сбором средств, то это очень подозрительно. Посмотрите основные виды деятельности организации - фирма может быть зарегистрирована как ремонтная организация, а предлагать инвестиции в криптовалюту.

- Обратите внимание, насколько активна реклама фирмы, какая доходность предлагается: если гораздо выше рынка - следует насторожиться, - советует заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Сергей Гуркин. - Откажитесь от вложения средств, если вас просят внести какие-либо предварительные взносы для допуска к проекту, либо привести в него побольше знакомых. Доверяйте свои средства только легальным участникам финансового рынка, а если планируете попробовать свои силы в инвестировании, обращайтесь только к лицензированным брокерам.