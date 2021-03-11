В Воронеже после морозов в -18 на выходных резко потеплеет

Зима на выходных, похоже, отступит окончательно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики дали прогноз на выходные и начало следующей рабочей недели. Как и предполагали ранее, весна наконец вступает в свои права.

- На смену холодному антициклону, уходящему на восток, приходит теплый циклон, затягивающий воздушные массы с юга, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Теперь вероятность сильных морозов минимальна, дневная температура стабильно будет выше нуля.

В ночь на пятницу, 12 марта, вместо северного подует юго-восточный ветер. Облака временами будут набегать на луну. Метеорологи обещают холодную погоду, но уже не -18, как сутками ранее, а -14 градусов. Днем из-за туч будет выглядывать солнце, столбик термометра поднимется до -4.

Ночью в субботу, 13 марта, на смену юго-восточному придет южный ветер. И еще больше потеплеет - до -9 градусов при пасмурной погоде. Днем возможен небольшой снег. При этом температура поднимется до нуля.

В ночь на воскресенье, 14 марта, снова вероятен слабый снег при -2 градусах. Днем при переменной облачности столбик термометра поднимется до +4.

Ночью в понедельник, 15 марта, луна временами будет пробиваться сквозь тучи. Температура будет такой же, как и сутки назад, - --2 градуса. Днем подует юго-западный ветер. Солнце будет периодически показываться, потеплеет до +3.