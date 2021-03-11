Ночью у Кольцовского сквера в центре Воронежа загорелся автобус

У Кольцовского сквера в центре Воронежа загорелся автобуса «Скания» - такие машины обычно используют для междугородних перевозок. О пожаре 11 марта примерно в 6:55 очевидцы сообщили в дежурную часть МЧС.

Автобус был припаркован у дома №9 по площади Ленина. В это здании располагается музей-квартира Марии Мордасовой.

На место ЧП выехали две пожарные машины. С огнем боролись 8 спасателей. Потушить автобус полностью удалось уже к 7:03. В результате пожара в автобусе «Скания» серьезно был поврежден огнем моторный отсек, однако, к счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания еще предстоит установить.