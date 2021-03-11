В Воронеже утром 11 марта на Московском проспекте разрослась многокилометровая пробка

Такая ситуация на дорогах сложилась на момент написания текста Фото: Яндекс.Карты

Несмотря на то, что утро 11 марта выдалось в целом спокойным для воронежских автомобилистов, однако нашелся и проблемный участок - на Московском проспекте. На момент написания материала, многокилометровая пробка растянулась по направлению из Северного микрорайона в центр города.

На отрезке от пересечения с улицей 45-ой стрелковой дивизии до пересечения с проспектом Труда средняя скорость движения составляет 5-10 км/ч. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты». Хотя в целом по Воронежу заторов практически нет- свобода движения оценивается в 3-4 балла.

Виной тому, что пробрать в центр так тяжело автомобилистам Северного микрорайона, - авария. ДТП случилось как раз на перекрестке с проспектом Труда.