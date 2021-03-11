После «коронавирусного» года резко упал «уровень счастья» воронежцев

За год «уровень счастья» воронежцев упал до отметки 5,8 баллов. К такому выводу пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас». Для сравнения в январе 2019 года после аналогичных исследований уровень был на отметке - 7,1. Видимо коронавирус и экономический кризис, мягко говоря, испортили настроение воронежцам.

Как отмечают исследователи, чаще остальных называли себя несчастливыми респонденты, с низким уровнем благосостояния (26%). Опять же чем старше были горожане, участвующие в опросе, тем больше они жаловались на судьбу. Каждый десятый вдовец или вдова (оценили на 0 баллов свое счастье).

В целом же примерно 29% воронежцев считают, что их уровень жизни ниже среднего (от 5 баллов и ниже).

Однако чаще всего воронежцы оценивали свой уровень счастья на 7 баллов (21% опрошенных). Еще 13% назвали себя абсолютно счастливыми - 10 баллов. Полностью довольны своей жизнью в основном молодые люди.

Что же касается денег, то они, конечно влияют, на такую оценку: 35% богатых граждан абсолютно счастливы, однако и среди тех, кто имеет низкий доход, 13% оценили свой уровень счастья на 10 баллов.