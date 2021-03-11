Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

После «коронавирусного» года резко упал «уровень счастья» воронежцев

Все больше горожан оценивают свое нынешнее состояние не лучшим образом
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий

За год «уровень счастья» воронежцев упал до отметки 5,8 баллов. К такому выводу пришли специалисты института общественного мнения «Квалитас». Для сравнения в январе 2019 года после аналогичных исследований уровень был на отметке - 7,1. Видимо коронавирус и экономический кризис, мягко говоря, испортили настроение воронежцам.

Как отмечают исследователи, чаще остальных называли себя несчастливыми респонденты, с низким уровнем благосостояния (26%). Опять же чем старше были горожане, участвующие в опросе, тем больше они жаловались на судьбу. Каждый десятый вдовец или вдова (оценили на 0 баллов свое счастье).

В целом же примерно 29% воронежцев считают, что их уровень жизни ниже среднего (от 5 баллов и ниже).

Однако чаще всего воронежцы оценивали свой уровень счастья на 7 баллов (21% опрошенных). Еще 13% назвали себя абсолютно счастливыми - 10 баллов. Полностью довольны своей жизнью в основном молодые люди.

Что же касается денег, то они, конечно влияют, на такую оценку: 35% богатых граждан абсолютно счастливы, однако и среди тех, кто имеет низкий доход, 13% оценили свой уровень счастья на 10 баллов.