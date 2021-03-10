Присяжные признали виновным астраханца в убийстве воронежской пенсионерки из-за медалей

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала виновным 31-летнего жителя Астраханской области в убийстве воронежской пенсионерки.

Громкое убийство 89-летней участницы Великой Отечественной войны произошло в июле 2015 года. Мужчина вместе с подельником, пьяные, вломились в квартиру пожилой женщины на улице Ленинградской и потребовали денег. А после того, как пенсионерка ответила, что денег нет, жестоко избили беспомощную бабушку, задушили ее, а потом украли из квартиры медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и скрылись.

Одного из убийц осудили в 2016-м на 19 лет колонии строгого режима. Второй подельник находился в розыске 4,5 года. Сейчас его дело рассматривает облсуд, сообщили в прокуратуре Воронежской области.