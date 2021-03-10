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Спорт

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко: «Мы никогда не играем на удержание счета»

Рулевой нашей команды прокомментировал гостевую победу над «Нижним Новгородом»
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Василенко доволен тем, что команда придерживается найденного весьма симпатичного стиля игры.

Олег Василенко доволен тем, что команда придерживается найденного весьма симпатичного стиля игры.

Фото: с сайта ФК "Факел"

После матча с «Нижним Новгородом», который завершился победой «Факела» 2:1 (уже третьей подряд) главный тренер нашей команды Олег Василенко подвел итоги встречи:

- Очень доволен, что не отходим от собственной игры и стараемся ее улучшить. Тяжело было на плохом поле, но нам удалось забить хорошие рабочие голы. Благодарен ребятам и болельщикам. Никогда не играем по счету, во втором тайме просто перестроились. И с задачей контролировать середину поля и зоны на чужой половине справились. Планируем подниматься от игры к игре.

«Факел» после этой победы пока поднялся всего на одну строчку турнирной таблицы - на 14 место. Но отставание от первой десятки – всего три очка. А от зоны вылета нашу команду отделяет уже семь очков.