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Глава департамента культуры ответит на вопросы воронежцев

Прямой эфир пройдет днем 11 марта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мария Мазур

Мария Мазур

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев приглашают задать вопросы руководителю департамента культуры Воронежской области. Мария Мазур выйдет в прямой эфир 11 марта в аккаунте облправительства в соцсети ВКонтакте.

В первую очередь предлагают обсудить итоги реализации нацпроекта «Культура», строительство и реконструкцию муниципальных домов культуры, а также возможность проведения региональных фестивалей, запланированных на 2021 год.

Вопросы можно уже оставить под постом с анонсом прямого эфира.

Трансляция стартует в 15.00.

Культура