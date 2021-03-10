Глава департамента культуры ответит на вопросы воронежцев

Мария Мазур Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев приглашают задать вопросы руководителю департамента культуры Воронежской области. Мария Мазур выйдет в прямой эфир 11 марта в аккаунте облправительства в соцсети ВКонтакте.

В первую очередь предлагают обсудить итоги реализации нацпроекта «Культура», строительство и реконструкцию муниципальных домов культуры, а также возможность проведения региональных фестивалей, запланированных на 2021 год.

Вопросы можно уже оставить под постом с анонсом прямого эфира.

Трансляция стартует в 15.00.