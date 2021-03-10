В Воронежской области в 2021 году расчистят две реки

Поставлена задача - снова сделать реки красивыми. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В среду, 10 марта, на совещании в областном правительстве по реализации национальных проектов сообщили о планах расчистки двух рек.

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер рассказала, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Экология» продолжатся работы на 20 километрах русла реки Икорец. Оттуда удалят 157,52 тысяч кубических метров донных отложений, а освободившуюся территорию засеют многолетними травами.

Губернатор Александр Гусев напомнил, что в 2021 году также необходимо провести расчистить реку Савалы в Терновском районе в селе Братки. С этой просьбой к главе области обращались местные жители.