В Воронеже изменят еще пять автобусных маршрутов и добавят один новый

Изменение системы воронежского общественного транспорта задумали, чтобы лучше обсуживать пассажиров. Получится ли? Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Воронежа сообщили об очередных изменениях в системе общественного транспорта, планируемых на второй квартал 2021 года.

Изменят маршруты автобусов №№ 23К, 33К, 59А, 69Т, 104. Кроме того, появится новый № 86. По словам заместителя руководителя городского управления транспорта Максима Захарова, эти изменения вступят в силу после проведения конкурса и заключения во втором квартале 2021 года новых контрактов с перевозчиками.

Маршрут № 23К сменит номер на 83-й. Автобусы будут ездить по кругу от остановки «ул. Перхоровича» по Южно-Моравской, Пешестрелецкой, Космонавтов, Пирогова, 9 Января, Донбасской, Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, Ворошилова, Космонавтов, Пешестрелецкой, Южно-Моравской. И до конечной, которой опять же будет «ул. Перхоровича».

Схема маршрута № 83. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Маршрут № 33К «вольется» в новый - № 33. О том, как будут двигаться эти автобусы, можно узнать здесь.

У автобусов № 59А, сейчас едущих от больницы № 8 до гипермаркета Линия, изменится одна конечная. Вместо «Линии» теперь будет остановка -ул. Зеленко – Больница № 8». Подробнее об изменениях маршрута смотрите на схеме внизу.

Схема изменений на маршруте № 59А. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Маршрут № 69Т, сейчас направляющийся с улицы Острогожской до микрорайона Дубрава, теперь будет ехать от улицы Шишкова до ВГУ. Подробнее изменения можно увидеть на схеме

Изменения маршрута № 69Т. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Автобусы № 104 «ул. Чапаева – ст. Придача» вскоре будут ездить от конечной по Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября, Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, Циолковского до Придачи. И обратно по улицам Циолковского, Ленинскому проспекту, Брусилова, Чернавскому мосту, улицам Степана Разина, Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной до Чапаева.

Новая схема маршрута № 104. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Новый автобусный маршрут № 86 будет стартовать от кинотеатра «Спартак» (остановка «Кольцовский сквер») по площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, через ВоГРЭСовский мост, по улицам Лебедева, Менделеева, Ростовской, через дорогу вдоль реки Песчанка, по переулку Отличников, улицам Циолковского, Писарева, Иркутской, Гаражный тупик, Иркутской, Шидловского до микрорайона «Озерки». Примерно таким же будет обратный путь. На нем на начальном этапе будут ездить маленькие автобусы.

Схема нового маршрута № 86. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, ранее сообщали об изменении маршрутов: №№№ 48, 59 и 60Б. А также о ликвидации 16 старых и о том, как их будут дублировать новые.