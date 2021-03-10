На проект переустройства здания заводоуправления сахзавода под нужды комплекса Ольденбургских выделяют более 8 млн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Здание заводоуправления бывшего сахарного завода в Рамони собираются приспособить под нужды дворцового комплекса Ольденбургских. В нем собираются разместить историко-культурный центр. Областные власти ищут подрядчика на проект переустройства двухэтажного здания, которое располагается на территории Нижнего парка. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 8,2 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки на аукцион принимают до 31 марта, итоги объявят 7 апреля.

Согласно проектному заданию, необходимо провести инженерные изыскания, археологическую разведку, инструментальное исследование грунта под «коробкой».

В самом здании в цокольном этаже спроектировать гардероб, туалеты для работников и посетителей парка, в том числе для маломобильных категорий граждан, комнату охраны и подсобные помещения. На первом этаже собираются размещать временные музейные экспозиции. На втором планируется фондохранилище для документов, фотографий, книг, картин, фарфора, оружия и других экспонатов, также кабинеты сотрудников.

При реконструкции зданию планируют придать черты, характерные для архитектурного ансамбля дворца.