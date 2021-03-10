В Воронеже начинают искать подрядчиков для ремонта тротуаров более чем по 110 адресам

На ремонт и строительство тротуаров, а также их адаптацию для маломобильных горожан в 2021 году в Воронеже потратят почти 165 миллионов рублей. Районные управы уже начинают конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году обновят тротуары более чем по 110 адресам. Подробный планируемый перечень работ вы можете посмотреть на сайте мэрии.

Так , в Железнодорожном районе появятся новые тротуары в микрорайонах Боровое и Сомово. Еще по 13 адресам проведут ремонт или обустроят подходы.

В Коминтерновском районе новый тротуар появится по улице 9 Января. Ремонт затронет еще 12 улиц. Пандусы появятся на существующих тротуарах на Московском проспекте, проспекте Труда, бульваре Победы, улицах 9 Января, 45-й Стрелковой дивизии, 60 Армии, Антонова-Овсеенко, Беговая, Брянская, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Карпинского, Маршала Жукова, Машиностроителей, Урицкого, Хользунова, Шишкова.

В Левобережном районе новые пешеходные дорожки проложат по улицам 206-й Стрелковой дивизии, Баррикадной, Димитрова, Дубянского, Менделеева, Ростовской, Циолковского, Чебышева и переулку Заречный. И это речь идет только о совершенно новых путях.

Ремонт же затронет тротуары еще по 5 адресам, а пандусы появятся на 3 улицах.

В Ленинском районе новые тротуары проложат по 9 улицам. Ремонт и обустройство пандусов пройдут еще по 9 территориям. В Советском районе можно ожидать 4 новые дороги. Ремонт же коснется 17 адресов.

В Центральном районе появится тротуар у остановки «Динамо», по улице Тимирязева и по переулку Фабричный. Ремонт же проведут на 11 улицах.