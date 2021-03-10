В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу незаконного отключения света

Сотрудники прокуратуры Левобережного района провели проверку по факту отключения света 22 января в предприятиях, расположенных на улице Базовой. Там располагаются помещения 25 арендаторов – предпринимателей и юридических лиц, трудится 80 человек.

Электричество отключили, как выяснили в надзорном ведомстве, без уважительных причин. Тем самым владельцу территории базы, где расположилось такое количество арендаторов, причинен большой ущерб. Пришлось использовать дизельные генераторы, которые не позволяют обеспечить стабильное напряжение для холодильных установок, станков и другого оборудования.

По материалам проверки прокуратуры полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Его виновнику грозит штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до полугода.