Воронежский музей выставит картину Репина в Третьяковке

Картина, хранящаяся в коллекции воронежского музея Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта известная картина «Иван Грозный и сын его Иван. 16-го ноября 1581 года» отправится из музея имени Крамского на «гастроли» в столицу. Хорошо известное всем авторское повторение шедевра художника, выполненное Ильей Репиным в 1909 году и хранящееся в собрании воронежского музея, будет ближайшие 10 месяцев демонстрироваться в залах главного здания Государственной Третьяковской галереи. Воронежская картина включена в экспозицию «Илья Репин: известный и неизвестный».

Чем отличаются картины про Ивана Грозного? Изначальный вариант был написан Репиным в 1885 году, это мрачное полотно купил меценат Павел Третьяков, оно хранится в "Третьяковке". Картину же, находящуюся в собрании воронежского музея, тоже написал Репин - по просьбе банкира Павла Рябушинского, это было в 1909 году - спустя 24 года после создания шедевра. Она отличается от первой версии колористикой (выполнена в более красных тонах), количеством персонажей (на заднем плане добавлена фигура женщины, заставшей трагедию), изменением положения головы Ивана Грозного - у него опущено лицо, которое выражает раскаяние и горе. В Воронеж картину передали в 1926 году из Исторического музея, чтобы усилить коллекцию местного музея.