У жителя Воронежской области забрали машину за неоплаченные штрафы на 343 тыс рублей

На днях в Рамонском районе сотрудники Госавтоинспекции поймали двух злостных неплательщиков административных штрафов, накопивших на двоих взысканий на сумму более 430 тыс рублей.

Когда автоинспекторы остановили ВАЗ-2110 и проверили номера транспортного средства по базам данных Госавтоинспекции, выяснилось, что 38-летний собственник автомобиля не оплатил штрафов за более чем 130 нарушений ПДД - на общую сумму 90 тысяч рублей. Сотрудники службы судебных приставов арестовали машину и поместили ее на спецстоянку - до оплаты нарушителем долга.

Затем попался 51-летний владелец «Лады Приоры». За мужчиной числится более 350 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 343,5 тыс рублей. Автомобиль постигла та же участь.

- Практически все штрафы, которые числятся за изъятыми транспортными средствами, были вынесены за превышение скоростного режима, что зачастую становится основной причиной возникновения ДТП с пострадавшими, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.