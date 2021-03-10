Летом из Воронежа можно будет напрямую улететь в Екатеринбург, Калининград и Геленджик

Все рейсы авиакомпании «РусЛайн» будут выполняться на воздушных судах CRJ-200
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
В расписании международного аэропорта Воронеж на весенне-летний период появились полетные программы в Екатеринбург, Калининград и Геленджик. Их будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Продолжится авиасообщение с Москвой (Внуково), Санкт-Петербургом и Сочи.
Все рейсы авиакомпании «РусЛайн» будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 - они рассчитаны на 50 пассажиров.
Прямые рейсы в Екатеринбург планируются с 31 мая до 27 сентября. Сначала полеты будут выполняться по понедельникам, а с 4 июня – дважды в неделю - добавится также пятница.
В Геленджик самолеты запустят с 1 июня до 28 сентября. Летать к морю можно будет каждый вторник. Время в полете – 1 час 50 минут.
«РусЛайн» пополнит список перевозчиков на сочинском направлении - перелеты будут происходить по четвергам и субботам. Как отметили в пресс-службе воронежского аэропорта, с учетом рейсов «ИрАэро», NordStar и «Ямал», пассажиры получат возможность летать в Сочи почти ежедневно, кроме пятницы.
В Калининград прямые перелеты откроют 1 июня - закроют до 28 сентября. Рейсы запланированы по вторникам и пятницам. Время полёта до аэропорта Храброво составит 2 часа 15 минут.
- К традиционным рейсам в Москву авиакомпаний: «Россия» (Шереметьево), S7 Airlines (Домодедово) и «Победа» (Внуково) авиакомпания «Руслайн» добавит по 5 вылетов в неделю во Внуково. Таким образом, Воронежский аэропорт будет отправлять в столицу по 8-9 рейсов ежедневно, - сообщили в пресс-службе региональной авиагавани.
В Санкт-Петербург сейчас ежедневно вечером вылетают самолеты авиакомпании «Победа». С 29 марта «РусЛайн» добавит утренние перелеты, также ежедневные.