Летом из Воронежа можно будет напрямую улететь в Екатеринбург, Калининград и Геленджик

Все рейсы авиакомпании «РусЛайн» будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В расписании международного аэропорта Воронеж на весенне-летний период появились полетные программы в Екатеринбург, Калининград и Геленджик. Их будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Продолжится авиасообщение с Москвой (Внуково), Санкт-Петербургом и Сочи.

Все рейсы авиакомпании «РусЛайн» будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 - они рассчитаны на 50 пассажиров.

Прямые рейсы в Екатеринбург планируются с 31 мая до 27 сентября. Сначала полеты будут выполняться по понедельникам, а с 4 июня – дважды в неделю - добавится также пятница.

В Геленджик самолеты запустят с 1 июня до 28 сентября. Летать к морю можно будет каждый вторник. Время в полете – 1 час 50 минут.

«РусЛайн» пополнит список перевозчиков на сочинском направлении - перелеты будут происходить по четвергам и субботам. Как отметили в пресс-службе воронежского аэропорта, с учетом рейсов «ИрАэро», NordStar и «Ямал», пассажиры получат возможность летать в Сочи почти ежедневно, кроме пятницы.

В Калининград прямые перелеты откроют 1 июня - закроют до 28 сентября. Рейсы запланированы по вторникам и пятницам. Время полёта до аэропорта Храброво составит 2 часа 15 минут.

- К традиционным рейсам в Москву авиакомпаний: «Россия» (Шереметьево), S7 Airlines (Домодедово) и «Победа» (Внуково) авиакомпания «Руслайн» добавит по 5 вылетов в неделю во Внуково. Таким образом, Воронежский аэропорт будет отправлять в столицу по 8-9 рейсов ежедневно, - сообщили в пресс-службе региональной авиагавани.

В Санкт-Петербург сейчас ежедневно вечером вылетают самолеты авиакомпании «Победа». С 29 марта «РусЛайн» добавит утренние перелеты, также ежедневные.