Воронежский «Факел» выиграл у лидера ФНЛ

Роман Акбашев забил гол, который может стать одним из самых красивых в туре. Фото: с сайта ФК "Факел"

Третий матч в гостях после зимнего перерыва провел «Факел». И опять победил. Причем не кого-нибудь, а одного из лидеров ФНЛ – «Нижний Новгород».

Воронежцы сразу взяли быка за рога на заиндевелом от аномального мороза поле. На седьмой минуте после подачи углового с ударом Сергея Брызгалова справился голкипер нижегородцев Артур Анисимов, а вот против добивания Андрея Разборова уже был бессилен. Нападающий «Факела» забил свой седьмой гол в чемпионате – 1:0.

На 33 минуте розыгрыш углового нижегородцами закончился перехватом и выходом два в один. Разборов покатил мяч на Акбашева, а Роман забил гол, который, возможно, станет самым красивым в туре. Он элегантно перебросил вратаря – 2:0.

К сожалению, с таким комфортным преимуществом на перерыв «Факелу» уйти не получилось. В самом конце первого тайма воронежские оборонцы оголили правый фланг. Туда ворвался Мухаммад Султонов, и ему удался ювелирной точности удар в дальний угол – 2:1

Во втором тайме хозяева поля, как ни старались, счет сравнять не смогли. Футболисты «Факела» их успешно прессинговали и об контратаках не забывали. В итоге третья победа подряд после зимнего перерыва. И все они добыты в гостях, причем в двух встречах – над лидерами!

«Факел» набрал 37 очков и догнал недавнего соперника – красноярский «Енисей». Но сибиряки опережают нашу команду по числу побед - 11 против 9-ти. Пока «Факел» поднялся на 13 место. Первая десятка уже близко.

В воскресенье, 14 марта, «Факел» проведет первый после зимней паузы домашний матч. Соперник – ФК «Чертаново», занимающий 19 место с 23 очками в активе. Игра начнется в 15.00.