Под Воронежем попавшиеся с наркотиками граждане Узбекистана избежали депортации из-за ковида

Правоохранители задержали четверых граждан Узбекистана в Рамонском районе. Их заподозрили в употреблении наркотиков и доставили в местную райбольницу для прохождения медосвидетельствования. Однако мужчины от процедуры отказались.

В отношении них было возбуждено четыре административных материала по ч. 2 ст. 6.9 КОАП (употребление наркотических средств без назначения врача).

В ходе судебных заседаний мужчины вину свою признали и пояснили, что отказались от медицинского освидетельствования, так как не хотели его проходить. Рамонский райсуд признал их виновными и назначил наказания в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей каждому.

Также за такое правонарушение им грозила депортация. Но в связи с принятыми в России ковидными мерами, по закону с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о выдворении за пределы Российской Федерации.