В Воронеже пройдут уличные гуляния на Масленицу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже в связи с ослаблением коронавирусных ограничений часть масленичных мероприятий решили провести в открытом режиме. Уличные гуляния пройдут в нескольких парках и на площадках перед торговыми центрами в эти выходные.

13 марта в 12.00 пройдет «Веселая Масленица с ЧайЛэнд» в парке имени Дурова (ул. Ворошилова, 1д) - с угощеним горячими блинами, раздачей воздушных шариков и красивыми фото с Самсоном Самоваровым.

В это же время на открытой площадке у ТРЦ «Максимир» (Ленинский пр.,174 п) начнется районный праздник Железнодорожного района «Широкая Масленица», в программе игры, конкурсы, народные забавы.

В этот же день в 13.00 стартует праздник «Ай-да, Масленица!» на открытой площадке по адресу ул. Федора Тютчева, 95.

С 13.00 до 17.00 на территории бобрового городка Воронежского заповедника пройдет праздник «Заповедная масленица».

14 марта в 12.00 в сквере ДК железнодорожников (ул. Никитинская, 1) начнется «Широкая масленица» с концертом и игровой программой.

В этот же день 12.00 до 16.00 воронежцев ждут на праздник «Сударыня Масленица», он пройдет на открытой площадке у сцены в парке у ТРЦ «Арена» (б.Победы, 23б).

В это же время веселая программа «Широкая Масленица» запланирована и на спортивной площадке на ул. Владимира Невского, 25/8.

Конкурсно-игровая программа «Русская Масленица» с выступлением творческих коллективов пройдет в 12.00 и у клуба «Подгорное» (пл.Советов, 28а).

Уличные праздники пройдут в выходные у ДК «Подклетное», «Первомайский», «Малышево».

На выходных в Центральном парке и в «Алых парусах» можно будет сфотографироваться с арт-объектами «Встреча весны» и поучаствовать в розыгрыше призов.