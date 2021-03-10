Под Воронежем водитель разъезжал по фальшивым правам

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Под Воронежем ограничили в свободе водителя, который разъезжал по поддельному водительскому удостоверению. О том, что у него «липовые» права, заметил инспектор ДПС, который остановил машину для досмотра.

Накануне Панинский районный суд вынес 24-летнему местному жителю приговор. Его признали виновным в подделке водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Как было установлено, полицейские остановили парня на «семерке» в августе 2020 года вечером. Он предъявил стражам порядка свои права. Но те заметили отличия в удостоверении. Документ изъяли и отправили на технико-криминалистической экспертизу. Она и показала, что бланк изготовлен не производством Гознака.

В ходе судебного заседания молодой человек признал вину полностью. Суд приговорил его к ограничению свободы на 3 месяца. Приговор не вступил в законную силу.