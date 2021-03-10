Общество 10 марта 2021 15:14

В Воронежской области на реализацию региональной адресной инвестпрограммы в 2021 году направят около 15 млрд рублей

Финансирование строительства и реконструкции соцобъектов и инфраструктуры из казны региона выросло на 1,9 млрд рублей в ходе первой в этом году корректировки бюджета, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов