В Воронеже в областной прокуратуре пройдет прием по проблемам детей

17 марта с 10.00 до 12.00 в прокуратуре Воронежской области (переулок Красноармейский 12 «б») состоится прием. На нем можно будет задать вопросы, связанные с нарушением прав детей до 18 лет.

Прием будет проводить начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Галина Горшкова вместе с региональным уполномоченным по правам ребенка Ириной Поповой.

Возникающие по приему вопросы можно уточнить по телефону: 8 (473) 260-89-89.

А 19 марта с 10.00 до 12.00 заместитель прокурора Воронежской области Алексей Киреев по видеоконференцсвязи проведет прием жителей Бутурлиновского района. Записаться на него можно в местной прокуратуре по телефонам: 8(47361) 2-17-62, 2-71-32 до 17.00 17 марта.