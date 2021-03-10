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Житель Воронежской области ответит в суде за попытку подкупить инспектора ДПС

Он предложал стражу порядка 11 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Панинском районе под суд отправили 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в попытке дать взятку инспектору ДПС. Это произошло в конце октября 2020 года. Сотрудник полиции, во время патрулирования на дороге остановил ВАЗ 21053. Водитель был в нетрезвом виде.

Мужчине страж порядка разъяснил, что его ждет за пьяную езду и начал составлять протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Тогда водитель, чтобы избежать наказания, предложил инспектору деньги и попытался ему передать 11 тысяч рублей. Страж порядка от взятки отказался и сообщил о попытке подкупа. Теперь помимо лишения прав автовладельцу придется отвечать еще и по уголовной статье – ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ .

Как сообщили в Панинском райсуде, водителю грозит штраф до 1,5 млн рублей либо лишение свободы до 8 лет.

Криминал