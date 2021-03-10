В Воронежской области пес Оскар поймал воровку

фото 36.мвд.рф

9 марта в Эртильском районе раскрыли кражу в кратчайший срок – благодаря немецкой овчарке.

46-летний мужчина обратился в полицию, когда обнаружил, что в его доме сорван навесной замок и похищено 15 тысяч рублей.

На месте происшествия оперативники обнаружили след от женской обуви, а служебный пес Оскар, пройдя несколько километров, вывел полицейских к дому, где выпивала компания. Собутыльники рассказали, что ранее к ним заходила 46-летняя женщина, которая направилась к себе домой. Там ее и задержали.

Оскар в куче вещей отыскал обувь, оставившую след на месте происшествия. Деньги задержанная, ранее судимая за кражи, выдала сама. Ей грозит новый срок - до шести лет.