Воронежский завод не доплатил работнику при увольнении

Гострудинспекция вскрыла нарушения трудового законодательства на производстве безалкогольных напитков в Воронеже.

- При проверке завода инспектор труда установил факт начисления работодателем заработной платы работнику не в полном объеме от оклада за норму рабочего времени, а так же окончательного расчета в день увольнения. Трудовые права работника производственной компании восстановлены, в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц за нарушение трудового законодательства, - отметили в Государственной инспекции труда Воронежской области.