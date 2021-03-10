Воронежские медики опровергли информацию о смерти женщины, сделавшей прививку от коронавируса

Страшилку о смерти женщины, сделавшей прививку от коронавируса, в региональном департаменте здравоохранения не подтвердили. Фото: Артем КИЛЬКИН

В соцсетях гуляет информация, что 46-летняя женщина умерла от коронавируса, сделав прививку от него. Якобы она не знала, что уже заражена COVID-19, и после укола развилось смертельное осложнение. В региональном департаменте здравоохранения эту информацию опровергли.

Напомним, по данным на 5 марта, первую часть прививки сделали 100 301 житель Воронежской области, из них 48 912 получили и вторую. В последние дни наблюдается снижение числа зараженных за сутки. Так, 9 марта «ковид» диагностировали у 254 наших земляков, в то время как сравнительно недавно количество заболевших приближалось к 400-м. Еще 273 жителя Воронежской области выздоровели. В то же время по-прежнему велико число умирающих – 9 марта от коронавируса ушел в мир иной 21 человек.