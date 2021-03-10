В Воронеже на линию вышли еще пять новых маршруток

Фото – пресс-служба ООО «АТП-1»

Воронеже на маршруты № 54 и № 10а вышли еще пять новых автобусов. Об этом сообщил перевозчик ООО «АТП-1» 10 марта. Машины новой модификации «Вектор Next» заменили привычные старые «ПАЗики».

Как рассказали в компании, всего с конца 2019 года на линии вышли уже более 70 новых автобусов. Особое внимание уделяется приобретению транспортных средств среднего класса.

Помимо приобретения новых машин, продолжается работа по оснащению транспорта современными средствами контроля движения и видеомониторинга, которые позволяют повысить безопасность перевозок, получать данные о пассажиропотоке. Кроме того, идет подготовка к внедрению тахографов и иных необходимых нововведений.

Преддущая партия новых автобусов была закуплена перевозчиком и выведена на линию в январе.