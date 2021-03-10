Жительница Воронежской области за неделю перевела мошенникам более 400 тыс рублей - своих и кредитных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 9 марта жертвами дистанционных мошенников стали 15 жителей Воронежской области.

62-летняя жительница Эртильского района лишилась 438 тысяч рублей. Причем пенсионерка несколько дней переводила деньги аферистам.

А началось все со звонка «сотрудника службы безопасности банка». Мужчина сообщил, что зафиксирован несанкционированный доступ мошенников к ее банковскому счету. Но можно предотвратить хищение денег. А для этого нужно совершить несколько действий.

Веденная в заблуждение женщина, следуя инструкциям мошенников, обналичила сбережения в банке, а затем перевела более 200 тысяч рублей на три телефонных номера: ей пришлось сделать более 10 переводов - по 15 тысяч рублей.

Более того, мошенники терроризировали женщину в течении недели и за это время она оформила на себя потребительский кредит на сумму 190 тысяч рублей, а затем перевела деньги на те же номера.