Билайн открыл салон связи в Новой Усмани

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Билайн открыл салон связи в торговом центре «Аксиома» (ул. Ленина, д. 263 б).

- Мы открыли салон связи в Новой Усмани для того, чтобы быть ближе к нашим клиентам, - прокомментировал директор Воронежского отделения Билайн Ирина Кузьмина. - Сотрудники салона помогут подобрать новый смартфон, выбрать подходящий тариф, в том числе для всей семьи, что поможет сэкономить бюджет. Кроме того, специалисты Билайн готовы рассказать, как подключить проводной домашний интернет, застраховать новый смартфон, сделать денежный перевод или оформить банковскую карту.

Благодаря открытию нового офиса в Новой Усмани появилось 4 новых рабочих места.

С помощью специалистов Билайн Жители Новой Усмани могут подобрать оптимальный для себя по наполнению тариф линейки «Близкие люди». Объединив бесплатно номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера, оплачивать только один счет, а не несколько.* При подключении одному тарифу бабушек, дедушек или даже друзей клиенты Билайн могут не волноваться, что кто-то из близких останется без связи в сложной ситуации, забыв пополнить счет. В тарифы линейки «Близкие люди» включены бесплатные каналы «Билайн ТВ» и большой выбор фильмов и сериалов для просмотра на любых устройствах.

В салоне Билайн также можно выбрать подарки для родных или друзей. До 21 марта действует акция «Яндекс.Станция Мини в подарок при покупке Samsung Galaxy».** При покупке Samsung Galaxy A31 или Samsung Galaxy A71 в комплекте с услугами связи можно получить в подарок умную колонку - Яндекс.Станцию мини с голосовым помощником Алисой или другие подарки. Умная колонка поможет управлять домом, выберет подходящую под настроение музыку или фильм, развлечет детей или просто подскажет рецепт нового блюда.

В 2020 году в Воронежской области Билайн активно развивал сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет. Оператор построил в Новой Усмани и других населенных пунктах района новые базовые станции, ускорив мобильный интернет в 2 раза. С помощью смартфона (в салоне помогут выбрать оптимальную по стоимости и функционалу модель с поддержкой 4G исходя из потребностей клиента) онлайн можно делать покупки, платить за услуги ЖКХ, общаться в мессенджерах с родными и друзьями.

* Акция проводится с 27 января до 31 марта 2021 года. Абоненты ряда тарифных планов «Билайн», впервые подключающие услуги «Дели всё» / «Дели гиги», могут подключить до пяти доп. номеров бесплатно и делиться с ними пакетами минут, SMS и/или ГБ в рамках акционного тарифа. Подробнее об организаторе акции и ее условиях – на beeline.ru

**Акция «Яндекс. Станция Мини или аксессуары в подарок при покупке смартфонов Samsung Galaxy в комплекте с услугами связи» действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь при покупке акционного смартфона с опцией «Бонусные рубли на связь» на 6 мес. в собственных офисах и интернет-магазине Билайн на ряде тарифов линейки «Близкие люди». Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru