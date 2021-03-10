Заступившийся за знакомую в канун 8 марта воронежец прирезал обидчика

Фото – СУ СК по Воронежской области

Трагедия случилась возле одного из домов на улице Ватутина в Воронеже в ночь с 7 на 8 марта. Разбуянившийся не на шутку гость, которого выставил на улицу приятель его знакомой, вернулся, вызвал обидчика «на разговор» во двор. А тот вышел, захватив кухонный нож и прирезал его. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону 10 марта, подозреваемый в преступлении сейчас заключен под стражу.

Свидетелем убийства стал местный участковый. Он в это время находился на балконе своего дома.

Предварительно было установлено, что 7 марта 38-летний местный житель пришел в гости к своей 37-летней знакомой. Они распивали спиртное, слово за слово, началась перебранка. Сама женщина не смогла утихомирить разгулявшегося гостя и попросила своего 44-летнего товарища. Тот выставил его за дверь. Обиженный гость ушел, затаив злобу, но через какое-то время вернулся. Тогда пьяный мужчина вытолкал его на улицу и вышел вместе с ним, предварительно прихватив с собой кухонный нож. Там он ударил назойливого гостя лезвием в грудь.

Как пояснили в следственном управлении, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Злоумышленника задержали на месте ЧП. Оказалось, что ранее он был судим за преступления против собственности и половой неприкосновенности.

Следователи сейчас назначили ряд экспертиз, в том числе для установления точной причины смерти. Изъятое орудие преступления направлено на экспертное исследование, допрашиваются свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Также 7 марта в Воронеже произошло еще одно подобное убийство. На Ленинском проспекте гость зарезал приютившего его хозяина, а потом сбежал.