В Воронеже будут судить банду наркоторговцев, делавших магнитные тайники

Наркоторговцы торговали отравой в пакетиках. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

С февраля по сентябрь 2019 года на территории трех регионов России, в том числе в Воронежской области, орудовала банда наркоторговцев из восьми человек. В ней было по четыре мужчины и женщины в возрасте от 19 до 31 года.

Заказ на смертоносную отраву они принимали в интернете. Тайники оборудовали так: свертки с наркотиками прикрепляли с помощью магнита к заброшенным почтовым ящикам, мусорным бакам и линиям электропередач. Банду обвиняют в пяти преступлениях, относящихся к особо тяжким.

Порции наркотиков крепили магнитом к заброшенным почтовым ящикам, мусоркам и электрическим столбам. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежские полицейские задержали наркоторговцев в ходе совместной операции с коллегами из Санкт-Петербурга и Белгорода, а также оперативниками регионального УФСБ. У преступников обнаружили и изъяли более 300 граммов растительных и синтетических наркотиков.

Был у преступников и "товар" растительного происхождения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Восемь членов банды обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере в составе преступного сообщества. Четырех из них арестовали, остальные находятся под домашним арестом. Уголовное дело передали в Левобережный районный суд, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.