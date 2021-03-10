В Воронежской области от коронавируса за сутки скончался 21 пациент

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

За минувшие сутки по данным на середину дня 10 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще 21 воронежец. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общее число летальных исходов неизменно растет – оно увеличилось уже до 2447 человек.

При этом санврачи отмечают, что значительно снизилось количество ежедневно выявляемых ковидных больных. За минувшие сутки диагноз поставили 254 жителям региона. За год с начала эпидемии коронавирус диагностировали более чем у 70,5 тыс. пациентов.

В список выздоровевших попали 273 человека.

Впрочем, власти Воронежа не отменяют введенный в регионе масочный режим. Наоборот, рейды проводятся в общественном транспорте, магазинах и на рынках.